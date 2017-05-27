28 мая в Елабуге стартуют финальные соревнования по студенческому многоборью ГТО. Соревнования пройдут в рамках спартакиады профессиональных образовательных организаций РТ «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили на совещании с участием заместителя министра образовании и науки РТ Ларисы Сулимы.

Всего в соревнованиях примут участие около 500 студентов-спортсменов со всей республики. Студенты будут соревноваться в таких видах спорта, как стрельба и легкая атлетика (прыжок в длину с места, тест на гибкость, подтягивание и т. д.). Нормативы ГТО спортсмены будут сдавать в легкоатлетическом манеже города и центральном стадионе.

Состязания будут проходить три дня.