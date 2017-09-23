Сегодня в Елабуге состоится товарищеский матч по мини-футболу среди православной и мусульманской молодежи. Об этом сегодня сообщили в Елабужском мухтасибате. Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе 6-го микрорайона.

«Спортивный турнир пройдет в рамках месячника по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Футбольный матч призван сблизить нас, ведь все мы, несмотря на различие в вере, обычные люди, которые любят свою семью, работу, город. Обычно в ходе таких мероприятий молодежь знакомится, обменивается опытом, рождаются идеи по проведению совместных акций», – отмечает имам-мухтасиб Елабужского района Халим хэзрэт Шамсутдинов.

Отметим, такие товарищеские матчи между мусульманской и православной молодежью в городе проходят третий год.