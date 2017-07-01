Сегодня в Елабуге празднуется Сабантуй. По доброй традиции праздник стартовал с конных скачек, которые прошли на городском ипподроме. Всего было 5 заездов.

Впервые в этом году в конных скачках приняли участие пони. Питомцы конно-спортивной школы «Кентавр» вышли первыми на старт, им предстояло пробежать дистанцию в 200 м. В этом заезде первыми пришли Алена Левенкова со своим пони Остапом Бендером. По словам Алены, ее питомцу 5 лет, и к этим скачкам они готовились весь год. Аплодисменты зрителей за волю к победе в этот день завоевал еще один пони Поплавок с хозяйкой Натальей (фамилию не успела записать). Хотя, по словам хозяйки, именно из-за не любви к громким аплодисментам пони испугался и скинул наездницу, но девушка не растерялась, быстро вскочила, и они продолжили соревнования, в итоге пришли третьими.

Также в заездах приняли участие рысаки старшего возраста (1600 м), лошади чистокровной верховой породы (1200 м), полукровные лошади (2200 м), рысаки младшего возраста (1600 м). Между заездами были организованы показательные выступления по конкурсу.

Молодые, а также опытные наездники и наездницы показали хорошие результаты в каждом из забегов. В соревнованиях участвовали как елабужане, так и наездники из соседних городов. К примеру, нешуточная борьба развернулась между отцом и дочерью Марсом и Кариной Закировыми. В итоге лучшей наездницей этого года стала Карина. А вот в заезде среди чистокровной верховой породы лошадей первыми на финиш пришли Надежда Михайлова со своим Багратионом. По словам девушки, ее питомцу уже 12 лет, что по лошадиным меркам считается уже много, но, несмотря на это, они уже второй год становятся победителями.

Всего в соревнованиях приняли участие около 20 лошадей.