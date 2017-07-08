Елабужский боксер
Соревнования, организованные в Алуште, были посвящены памяти Героя России, советской разведчицы-участницы Великой Отечественной войны Алимы Абденановой. Организатор турнира — Российский студенческий спортивный союз. Спортсмены боролись в 10 весовых категориях. Елабужанин Ренат Хайруллин в своей весовой категории до 52 кг стал чемпионом, заняв 1-е место.
В турнире приняли участие около 80 спортсменов из 27 сборных субъектов и 40 вузов страны. Победителем общекомандного зачета в соревнованиях стала сборная Челябинской области. Второе место заняли боксеры Татарстана, третье — Ростовская область.