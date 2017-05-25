Грант в размере 1 млн рублей выиграли три сельских поселения Елабужского района – Лекаревское, Альметьевское и Яковлевское.

Средства выделены в рамках ежегодного конкурса Cовета муниципальных образований РТ. «Это для нас очень важная такая поддержка, потому что мы на эти деньги хотим приобрести спецтехнику, а именно трактор, который облегчит нам жизнь. Я думаю, новая страница благоустройства начнется», – отмечает глава Лекаревского сельского поселения Марат Масалимов. Остальные две поселения района также за счет средств гранта намерены приобрести спецтехнику.

Эффективность работы органов местного самоуправления оценивалась по семи критериям. Например, при определении победителей учитывались налоговые и неналоговые доходы муниципалитета в расчете на одного жителя, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 100 человек.

Конкурс на предоставление грантов сельским поселениям в Татарстане проводится уже пятый год. За эти годы получателями 1 млн рублей стали сотни сел.