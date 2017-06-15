Соответствующую петицию Светлана Егорова направила в адрес президента РФ Владимира Путина и депутатов Госдумы.

"Мы нижеподписавшиеся просим Вас, оказать содействие, провести расследование, восстановить справедливость и наказать виновных по факту смерти ребенка Егорова Алексея Андреевича 02.02.2016 года рождения, прописанного: Республика Татарстан, Елабужский район, с.Танайка, улица Шолохова дом 6, проживавшего: Елабужский район, с.Танайка, улица Молодежная, дом 19.

В следствии, неправильно установленного диагноза, грубейших ошибок и халатного отношения врачей ЦРБ г. Елабуга, КДМЦ, Инфекционной больницы г. Набережные Челны и ДРКБ г. Казани, повлекших за собой смерть ребенка Егорова Алексея Андреевича.

c 14 апреля 2017 по 19 апреля Алексей заболел. Врачи поставили диагноз ОРВИ. 22 апреля снова поднялась температура. 23 апреля в 8 утра перестал реагировать на все.вызвали скорую. В 10 часок прибыли в реанимационное отделение города Елабуги, взяли анализы. Первые анализы были хорошие. Через пару часов сахар в крови увеличился. Долго ждали (до 13 часов) когда подключат аппарат РКТ. Снимки РКТ без патологий. Предварительно поставили диагноз энцефалит. В 15 часов на машине скорой помощи прибыли в реанимационное отделение МКДЦ г. Набережные Челны, где без моего согласия сделали ребенку пунктирование, ввели в искусственную кому и перевели в инфекционное отделение с диагнозом менингит, ребенок дышал сам. 25 апреля на реанимационной машине Алексея увезли без меня в ДРКБ г. Казани, во вторую реанимацию. 26 апреля в 19 часов вечера пропустили к ребенку, диагноз кома 3, менингит.ивл.врачи бездействовали по отношению к Алексею еще более месяца. Врачи по специальностям приходили только после истерики мамы, лечение назначено было в основном только питание. Алексей умер 08.06.2017", — написала Егорова.

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