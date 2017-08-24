В Елабуге в рамках операции «Мак» возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней жительницы села Дюм-Дюм.

Участковые уполномоченные полиции получили информацию о том, одна из жительниц деревни Дюм-Дюм Елабужского района на своем участке выращивает мак. В ходе отработки данного адреса 17 августа полученная информация подтвердилась, сообщают в Елабужском ОВД.

Сотрудники полиции обнаружили 16 кустов мака, хранящихся дома, и 5 кустов, уже вывешенных на просушку в сарае. По словам женщины, она знала, что нарушает закон, выращивая на своем участке мак.

Кроме того, 18 августа, в Елабуге был задержан 61-летний пенсионер, который при виде сотрудников полиции сбросил два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения. Была проведена соответствующая экспертиза. Установлено данное вещество является растением рода конопля, содержащим наркотические средства массой 63,70 и 319,5 грамм. В отношении данного мужчины также возбуждено уголовное дело.