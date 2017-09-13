В Елабужском районе обнаружили собаку, больную бешенством, которую, скорее всего, заразила больная лиса. Это подтвердили лабораторные исследования. Об этом сегодня ИА «Татар-информ» сообщил начальник Елабужского ветобъединения Рафаиль Хайриев.

В селе Мурзиха Елабужского района еще 28 июля была убита бешеная лиса. Сразу же после этого 5 августа указом Президента РТ там ввели карантин против бешенства животных. И вот 8 сентября была обнаружена больная бешенством собака.

«Лиса, заразившая собаку, еще не поймана, а это значит, что существует угроза заражения и других животных. Сегодня в Мурзихе ведутся картинные мероприятия: проводим подворовый обход и каждое домашнее животное, начиная от кошек и собак, заканчивая крупнорогатым скотом, прививаем вакциной против бешенства», – рассказал Рафаиль Хайриев.

В случае укусов животными ветеринары Елабуги просят сразу же обращаться к ним, а также к медикам, чтобы исключить заболевание бешенством.

«Мы выезжаем по любому вызову, осматриваем животное. При подозрении на заболевание будут приняты меры по изолированию животного, а также будут проведены лабораторные исследования», – отмечают местные ветеринары.