Елабужская городская прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении жителя г. Елабуга Вячеслава.П, которому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В ходе судебного заседания установлено, что 14.04.2017 в 03 час. 25 мин. Пономарев, находясь в состоянии алкогольного опьянения на ул. Кирпичный Завод, сел за руль автомобиля ВАЗ-21101, принадлежащего своей матери, начал на нем движение, пока не был задержан на ул. Хирурга Нечаева сотрудниками ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Елабужскому району.

При этом в 2016 г. Пономарев дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и отбывал наказание за указанное преступление в колонии-поселении, откуда был освобожден в марте 2017 г.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Учитывая, что Вячеслав ранее был дважды судим за совершение аналогичного преступления, совершил инкриминируемое ему деяние по истечении менее чем одного месяца после освобождения из мест лишения свободы, государственным обвинением было предложено суду назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, сроком на 3 года.

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 по Елабужскому судебному району признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, сроком на 3 года.

Указанное дополнительное наказание распространяется на все время отбывания П.Вечеславу лишения свободы, но при этом его срок начнет своё исчисление с момента освобождения осужденного из мест лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.