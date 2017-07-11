10 июля в отдел полиции обратилась 73-летняя елабужанка, заявив о факте мошенничества.

Со слов пенсионерки, 29 июня ей позвонил мужчина, и, представившись сотрудником Пенсионного фонда, сообщил радостную новость, которая заключалась в том, что ей полагается компенсация. Якобы эти деньги государство выделило для того, чтобы пенсионеры могли покупать себе лекарства. Услышав такое внимание и заботу, пенсионерка напрочь забыла об осторожности и уже в ходе дальнейшей беседы верила абсолютно всему.

Далее она сообщила псевдосотруднику Пенсионного фонда данные своей банковской карты, причем с обеих сторон. После этого ей на сотовый телефон стали приходить смс-уведомления, которые по требованию того же лица, она также беспрекословно продиктовала, после чего диалог прекратился.

Прождав какое-то время и не получив долгожданной компенсации, к тому же еще обнаружив, что все ее накопления в сумме 75000 рублей исчезли с ее банковской карты, пенсионерка сообщила о случившемся в отдел полиции.

"Сотрудники уголовного розыска уже установили, что номер, с которого был произведен звонок, зарегистрирован в Тульской области. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия", - отметила инспектор по связям со СМИ отдела МВД России по Елабужскому району Любовь Бикмуллина.