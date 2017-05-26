В Елабуге при столкновении двух легковых автомобилей пострадали четыре человека, один погиб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Елабуге на перекрестке улиц Чапаева и Строителей произошло столкновение автомобиля «Лада Приора» с номерами Удмуртии с «Ладой» 12-й модели.

Прибывшие на место спасатели ПСЧ №75 отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей во избежание возгорания.

В результате ДТП погиб пассажир «Приоры» – 23-летний житель Удмуртии. Два других пассажира и водитель были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также с переломом левой ключицы в больницу был доставлен 32-летний водитель «Лады» 12-й модели.

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