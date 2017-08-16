От падения женщину удерживал установленный на сломанной ноге аппарат Илизарова, который зацепился за балконное ограждение.

Сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны города Елабуги Управления Росгвардии по РТ спасли пожилую женщину от падения с балкона пятого этажа. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.

В девять часов утра наряд отдела вневедомственной охраны, состоящий из прапорщика полиции Максима Дерягина и старшего сержанта полиции Дмитрия Белорукова, принял информацию, что на улице Городищинской в Елабуге с балкона пятого этажа жилого дома свисает женщина.

Находившиеся в трехстах метрах от места происшествия росгвардейцы оперативно подъехали по указанному адресу. К тому времени пенсионерка практически полностью находилось снаружи. От падения вниз ее удерживал установленный на сломанной ноге аппарат Илизарова, конструкция которого и зацепилась за балконное ограждение.

Патрульные забежали в подъезд и поднялись на этаж. Дверь в квартиру была закрыта. Важна была каждая секунда, поэтому стражи порядка не стали дожидаться приезда спасателей. Они вскрыли дверь и, войдя внутрь, подняли пенсионерку обратно в комнату. Пострадавшую передали бригаде медиков, которая оказала пожилой женщине первую помощь. Благодаря росгвардейцам жизнь человека была спасена.