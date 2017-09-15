40-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в Елабужскую ЦРБ накануне ночью — он получил сотрясение мозга, черепную травму и переломы в результате падения с высоты. Об этом KazanFirst сообщила инспектор по связям со СМИ местного отдела МВД Любовь Бикмуллина.

Все произошло в 21:45 на проспекте Нефтяников, 16. По словам Бикмуллиной, мужчина часто выпивал. В этот вечер он также был пьян и выпал из окна четвертого этажа. Как пояснил KazanFirst руководитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по РТ Андрей Родыгин, елабужанин упал на козырёк магазина «Лира». Оттуда его пришлось снимать пожарным.

В местном паблике «ВКонтакте» распространили информацию, что мужчину якобы выкинули из окна. Однако в МВД ее опровергли. Сейчас следователи проводят проверку.