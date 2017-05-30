В Елабуге завершилась прокурорская проверка, которая проводилась после того, как пятилетнего ребенка ударило током от строительного забора около новостройки, сообщили ИА «Татар-информ» в прокуратуре Елабуги.

Напомним, инцидент произошел рядом со домом №17 по улице Баки Урманче. Госпитализация ребенку не потребовалась, однако он сильно испугался. Сразу после случившегося жители проверили прибором для измерения силу тока и сняли видео. Потенциал между землей и забором составил 225 вольт.

По результатам проверки прокуратуры руководству предприятия «Елабужская Керамика» было внесено представление.

«Застройщик несет ответственность за свой объект, в том числе за безопасность третьих лиц, в данном случаи несовершеннолетнего ударило током. В связи с этим Елабужской городской прокуратурой в адрес директора ОАО «Елабужская Керамика» было вынесено представление с требованием устранить нарушение и не допускать их впредь», – отметил помощник Елабужского городского прокурора Ильяс Гарафиев.