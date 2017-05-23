В рамках операции «Нерест-2017» в эти выходные в Елабужском районе были задержаны более 10 рыбаков-нарушителей, которые рыбачили на снасть на реках Тойма, Кама, Танайка. На нарушителей закона составлен административный протокол по статье 8.37 КоАП РФ. Им грозит штраф.

В период нереста рыбалка разрешена только с берега – на одну удочку, оснащенную двумя крючками. Ни с лодки, ни сетями ловить нельзя.

В ходе операции инспекторы ДПС проверяют автотранспорт на предмет транспортировки незаконно добытой рыбы, а также рыбной продукции без соответствующих сопроводительных документов.

Также полицейские будут проводить рейды по выявлению мест на реках и озерах республики, где возможна незаконная добыча рыбы, а также мест, где возможна ее переработка, хранение и реализация.

Операция «Нерест-2017» продлится до 15 июня.