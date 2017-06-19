Многочисленные ушибы и гематомы, а также рану на лбу получил 9-летний мальчик, на которого в одном из дворов Елабуги упали качели. Об этом KazanFirst сообщила бабушка пострадавшего Сурия Койчина.

По ее словам, все произошло 15 июня во дворе дома на улице Пролетарская, 6А. Ребенок катался на качели, во время этого она сломалась и накрыла упавшего мальчика.

— Сейчас каждый день ходим на перевязку. Врачи сказали, что не очень страшно, но ребёнок перенес очень большой стресс, он очень испугался, — поделилась Койчина.

За месяц это уже второй случай детского травматизма во дворах города. 16 мая пятилетний ребенок играл на площадке на улице Баки Урманче, 17, рядом с ограждением стройки. Прислонившись к металлическому забору, он получил удар током. Пострадавший отделался испугом, госпитализация не понадобилась.