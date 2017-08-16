Спасатели обнаружили тело утонувшего жителя Елабуги, поисковые работы завершились сегодня в 17.10, сообщил ИА «Татар-информ» Виталий Денисов, под руководством которого работали спасатели ЗПСО № 5.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 35-летний житель Елабуги утонул на глазах жены накауне, 15 августа. Трагедия произошла на реке Криуша. Поисковые работы сегодня велись с 9 часов утра.

Спасатели работали без водолазов, так как они находились в Актанышском районе, где также произошел несчастный случай на воде. Тело елабужанина обнаружено на глубине 8 метров, течением воды его снесло на 25 метров от того места, где он утонул.

Известно, что у погибшего остались двое маленьких детей.