В рамках операции «Нерест» сотрудники отдела МВД России по Елабужскому району и рыбной инспекции Приволжского федерального округа провели совместный рейд.

В ходе мероприятия было выявлено 18 нарушений, по которым составлены административные протокола по ст. 8.37. КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».

Все нарушения были зафиксированы на протяжении нескольких километров водоема, начиная с реки Криуша, и до Нижнекамской ГЭС.

Всего с начала операции «Нерест» в Елабужском районе возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». К административной ответственности по ст.8.37 ч.2 КоАП РФ за незаконный лов рыбы привлечен 41 человек. Способы ловли рыбы у всех браконьеров был различным, но все они нарушали правила рыболовства.

Так, 25 мая ранним утром на реке Тойма сотрудниками полиции был задержан 44 - летний елабужанин, который на своей лодке сетью незаконно ловил рыбу. Весь его улов (чехонь, стерлядь, плотва, лещ, синец и т.д.) потянул на ущерб в сумме 33 тысячи рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». В 2014 году мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Тогда он получил наказание в виде штрафа.