Mitsubishi L200, «ГАЗон Next» и грузовик с огнеопасным содержимым в цистерне столкнулись сегодня на трассе М7. Соответствующие фото и видео оказались в распоряжении KazanFirst.

По данным пресс-службы главного управления МЧС РФ по РТ, все произошло около 4:30 рядом с селом Поспелово в Елабужском районе. В результате аварии 50-летний водитель Mitsubishi получил черепную травму, сотрясение мозга, переломы предплечья и голени, а также травматический шок. Как стало известно KazanFirst, это был руководитель санкт-петербургского АО «Сэлса», которое занимается строительством зданий. Кроме него в автомобиле находился 46-летний пассажир. Он скончался на месте от травм. Водители «ГАЗона Next» и бензовоза из Космодемьянска (республика Мэрий Эл) и Алатыря (Чувашия) не пострадали.