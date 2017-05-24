Шесть месяцев в колонии общего режима проведет житель Елабуги Вячеслав Пономарев, который в очередной раз напился и сел за руль, сообщает пресс-служба района со ссылкой на местную прокуратуру.

14 апреля этого года в 3:25 на улице Хирурга Нечаева сотрудники ДПС задержали нетрезвого Пономарева за рулем маминого авто "ВАЗ-21101".

При этом в прошлом году его уже ловили за "пьяную" езду. Тогда его отправили в колонию-поселение, где он пробыл до марта 2017-го.

В суде Пономарев признал вину. За руль он сможет сесть через три года.