Молодой человек выбирал для близости исключительно 14-летих девочек. Следователи уличили 19-летнего Павла И. в половом сношении сразу с двумя школьницами. Правоохранителями было установлено, что по своему месту жительства подозреваемый на протяжении месяца неоднократно вступал в интимную близость с июня по июль 2016 года с 14-летней знакомой.

Кроме того, молодой человек вступил в половой контакт и с другой школьницей, но уже в мае текущего года также у себя дома.

На Павла И. в полицию поступило сразу два заявления от родителей девочек. Молодой человек задержан сотрудниками по делам несовершеннолетних. В данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье – «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.