Под подпиской о невыезде будет находиться 32-летний водитель, которого сотрудники ГИБДД снова поймали пьяным за рулем в Елабуге. Соответствующее решение принял горсуд, передает пресс-служба МВД по РТ.

Вечером 13 июня в районе городского пляжа автоинспекторы заметили, что водитель Toyota не пристегнут ремнем безопасности и остановили его. Выяснилось, что он нетрезв. Полицейские установили, что владельца иномарки ранее лишили прав за «пьяную» езду.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Машину поставили на спецстоянку.