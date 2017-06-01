Время отпусков в разгаре, кто-то желает приобрести путевку через интернет, кто-то просто авиабилет. Вместе с ростом интернет-покупок, растем и число, совершенных мошенничеств. За 5 месяцев этого года в отдел полиции поступило 39 сообщений о фактах телефонного и интернет-мошенничества. О последнем факте стало известно 31 мая.

Со слов 46-летней елабужанки, они всей семьей решили купить авиабилеты. Найдя определенный сайт, они через него заказали 3 билета до Москвы и 3 билета обратно, заплатив за них 15 тыс. рублей. И когда им деньги были уже переведены, выяснилось, что данный сайт заблокирован, после чего семья в недоумении решила обратиться в отдел полиции.

Чтобы избежать подобных мошенничеств, Отдел МВД России по Елабужскому району советует гражданам пользоваться только проверенными сайтами. "Это показательно на примере данной семьи, так как они ранее уже не раз приобретали билеты по интернету, но на популярных сайтах. В этот же раз они рискнули заказать на сайте, с которым ранее никогда сталкивались, результат, потеря денег и испорченное настроение", - отмечает инспектор по связям со СМИ Любовь Бикмуллина.

Довольно часто мошенники прибегают и к тому, что просто копируют сайты реальных фирм (другими словами "зеркалят"), но при этом в качестве реквизитов указывают уже свои счета. "В соседних Набережных Челнах уже зафиксированы такие факты, где граждане, желая приобрести путевку в Абхазию, отправляли деньги мошенникам. Впоследствии выявлялось, что у данных санаториев вообще нет никакого сайта. Как правило, такие сайты имеют недолгую жизнь, так как сразу после того, так очередные жертвы перечисляют им деньги, сайт ликвидируется и вернуть перечисленные средства бывает очень сложно, а порой и невозможно", - подметила Любовь Бикмуллина.