Елабужское предприятие заплатит миллион штрафа за дачу взятки – в мировом суде Елабужского района прокомментировали приговор, вынесенный в отношении «Транссервис». Директор предприятия в июле прошлого года передал местным экологам 200 тысяч рублей, чтобы те не принимали мер в отношении предприятия за нарушение закона.

Расследование по уголовному делу сотрудников Прикамского управления министерства экологии и природных ресурсов РТ продолжается. Гульнур Сабирова и Татьяна Ярушкина были задержаны в январе этого года по подозрению в получении взятки.

Между тем, в отношении предприятия «Транссервис» судебное решение уже принято.

«Мировым судьей Елабужского района было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица. Должностное лицо передало денежные средства сотрудникам Территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ за то, чтобы последние не осуществляли преследование в рамках административного законодательства в отношении указанного юридического лица за совершенное административного правонарушения в области природоохранного законодательства. Юридическое лицо было признано виновным и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей», – прокомментировала решение суда консультант аппарата мировых судей судебных участков №2,4 по Елабужскому судебному району РТ Елена Шайхутдинова.

Наказание вступило в силу. Как объяснили в суде, представитель компании полностью признал вину и оспаривать решение не стал.