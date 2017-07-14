Граждане продолжают верить аферистам, когда те представляются то от имени банка, то имени Пенсионного фонда. Так поступила и 59-летняя елабужанка, сообщившая 13 июля в отдел полиции о совершении в отношении нее факта мошенничества.

А началось все со звонка на ее мобильный телефон, где ей сообщили, что звонят с Пенсионного фонда, пояснив, что пенсионерке положена компенсация по пенсионным выплатам за 2014-2015 годы в сумме 21 141 рубль. Чтобы у пенсионерки не было сомнений, незнакомка даже назвала ее паспортные данные, что естественно произвело на нее впечатление и она, полностью доверившись голосу в телефоне, продиктовала ей данные банковской карты.

После этого на мобильный елабужанки, стали приходить смс уведомления о снятии денежных средств. Забеспокоившись, она стала звонить на тот же номер, но девушка развеяла ее сомнения, убедив доверчивую пенсионерку, что ничего страшного, все так и должно быть, скоро на ее счету окажется обещанная компенсация.

Через какое-то время пенсионерке позвонил уже работник Сбербанка, который поинтересовался действительно ли ею была осуществлена операция по переводу денег, и только в этот момент она догадалась, что ее обманули.

Всего у пенсионерки была снята сумма в размере 24 500 рублей.

Лучшим советом для доверчивых граждан будет напоминание о том, что ЕСЛИ ВАМ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ ПРОДИКТОВАТЬ ДАННЫЕ ВАШИХ БАНКОВСКИХ КАРТ, МОЖНО БЫТЬ УВЕРЕННЫМ – ЭТО МОШЕННИКИ!!!

"Этого делать категорически нельзя! Мошенники, как правило, для введения в заблуждение могут назвать вас и по имени, и по отчеству. Они могут располагать и другими вашими персональными данными, чтобы только произвести впечатление и притупить вашу бдительность. Но должно быть одно правило на все случаи жизни: нельзя верить всему, что говорят по телефону", - отмечает инспектор по связям со СМИ Отдела МВД России по Елабужскому району Любовь Бикмуллина.