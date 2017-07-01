29 июня в отдел полиции поступило заявление о краже велосипеда.

Все мы ежедневно видим, как многие предпочитают оставлять свой велосипед на лестничной клетке подъезда. Именно такой велосипед и увидел 17-летний паренек, слоняясь по городу, и оказавшись в одном из подъездов дома по ул. Строителей.

Как он признался, - «просто было "влом" идти пешком с верхней части города в нижнюю», и он решил доехать до дома на велосипеде, который не был ни чем закреплен и привлек внимание своей доступностью.

Хоть хищение и было раскрыто сотрудниками полиции по «горячему следу», 41-летнюю хозяйку данного велосипеда им порадовать пока нечем - велосипед еще не найден.

"Сотрудники полиции, конечно же, приложат все усилия, чтобы велосипед нашелся и был возвращен хозяйке. А тем владельцам, у которых велосипед все еще продолжает стоять в подъезде, настоятельно рекомендуем занести его в квартиру, либо поберечь его, приобретя определенные средства защиты", - комментирует инспектор по связям со СМИ Отдела МВД России по Елабужскому району Любовь Бикмуллина.