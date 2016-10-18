Приём показаний водомерных счетчиков

Приём показаний водомерных счетчиков с 22 по 24 число ежемесячно (включая праздничные и выходные дни) будет производится по следующим телефонам:

  • 8 (85557) 9-60-41,
  • 8 (85557) 7-95-90,
  • 8-917-226-73-13,
  • 8-927-460-58-10,
  • 8-917-933-06-58,
  • 8-927-460-58-07,
  • 8-953-497-10-99

Приём жителей от Управляющей Компании "Жилкомфортсервис" будет происходить в диспетчерской на Мира д.16; от Управляющей Компании "Домуправ-3" в диспетчерских на Марджани д.12 и Интернациональная д.1.

Убедительная Просьба, молодых и красивых, воспользоваться порталом uslugi tatarstan, т.к. пожилые люди (возможно Ваши родители, ближайшие родственники) стоят в длинных очередях для передачи показаний счетчиков.

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