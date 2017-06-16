С 26 мая по 26 июня в Елабужском муниципальном районе проводится республиканская антинаркотическая акция «Жизнь без наркотиков». Сотрудниками полиции ежедневно проводятся целевые оперативно-профилактические рейды направленные на выявление и пресечение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудниками ГИБДД проводятся ежедневные рейды на выявление водителей транспортных средств в состоянии наркотического опьянения.

Телефон «горячей линии» отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД по Елабужскому района: 8 (85557) 7-84-29 и 02.

Если Вы располагаете информацией о случаях распространения наркотиков или потребления их в притонах, сообщайте. Вас также могут проконсультировать по вопросам диагностики, лечения и реабилитации наркопотребителей. Анонимность обращения гарантируется.

Проблема наркомании выходит на одно из первых мест как глобальная угроза здоровью населения и национальной безопасности. Не будьте равнодушными к судьбе своих детей. Не думайте, что вас это не коснется! Всего один наркоман может вовлечь в потребление наркотиков более 100 человек!