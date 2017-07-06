В рамках Всероссийского дня тестирования на ВИЧ, приуроченного к Всемирному дню семьи, любви и верности, в Елабуге стартовал декадник по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ, сообщили в Центральной районной больнице.

«Тестирование на ВИЧ дает несколько важных преимуществ: можно точно узнать свой статус и принять необходимые меры. Например, если ВИЧ-статус окажется положительным, то можно получить доступ к соответствующему лечению, а также изучить способы поддержания собственного здоровья. В случае, когда ВИЧ-статус окажется отрицательным, можно позаботиться о том, чтобы в дальнейшем защитить от инфекции себя и своих близких», – отмечают местные медики.

В рамках акции каждый, кто неравнодушен к своему здоровью, до 14 июля сможет пройти обследование на ВИЧ-инфекцию бесплатно и анонимно в дермато-венерологическом отделении Елабужской ЦРБ.