В здании военного комиссариата Елабуги стартовал второй этап реставрационных работ. Здесь ведутся работы по ремонту фасада. Сегодня штукатуры-маляры ведут подготовительные работы по покраске наружной стены.

До этого была отремонтирована кровля, также предстоит заменить окна. Последний раз капитальный ремонт в этом здании провели в 2005 году.

«Вопрос о ремонте здания зрел давно, но были проблемы с финансами. Летом прошлого года в ходе визита Президента РТ в наш город были принято решение о финансировании, выделении денег для замены крыши, ремонта фасада и оконных проемов», – говорит военный комиссар Елабуги Николай Битюков.

Военкомат находится в историческом объекте, построенном в 19-м веке, тогда здесь размещался уездный суд. Сегодня здание признано памятником архитектуры местного значения. После реставрационных работ оно примет первозданный вид. Его покрасят в светло-голубой цвет, именно такого цвета было здание в 19-м веке.

Такие же реставрационные работы проводятся и в здании медицинского училища и здание бывшего детского дома. Ремонтные работы ведутся за счет республиканского бюджета. Всего на реставрацию этих объектов выделено более 30 млн руб.