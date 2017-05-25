26 мая на территории Татарстана ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Юго-западный ветер будет достигать скорости 15-20 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.

Температура ночью – +9..+14˚, днем – +20..+25˚.

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