26 мая на территории Татарстана ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Юго-западный ветер будет достигать скорости 15-20 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.
Температура ночью – +9..+14˚, днем – +20..+25˚.
26 мая на территории Татарстана ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Юго-западный ветер будет достигать скорости 15-20 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.
Температура ночью – +9..+14˚, днем – +20..+25˚.
Поделись с другом