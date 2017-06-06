На территории Татарстана активизировались "подставные" юристы, которые желают заработать на обманутых вкладчиках и сбить их настрой в борьбе за денежные средства. Об этом пишут активисты в социальных сетях.

«Граждане пострадавшие в банках! Обратите внимание! В соцсетях появляются группы подставных юристов, пытающихся сбить настрой пострадавших в борьбе за деньги. Суды по пострадавшим в банках эти юристы все проигрывают! Задачи этих подставных юристов пытаться противодействовать работе инициативной группы пострадавших, навязать свои бесполезные юридические услуги и увести людей от реальной борьбы за свои деньги! Граждане пострадавшие! Будьте бдительными при найме юристов, не доверяйтесь проходимцам, рекламирующих свои услуги в соцсетях», — говорится в сообщении (грамматика автора сохранена).