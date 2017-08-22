Более 50 заявок на жертвенного барана приняли в Соборной мечети Елабуги. Стоимость жертвенного животного к Курбан-байраму составит 6 – 8 тыс. руб. Об этом сообщили в Елабужском мухтасибате.

Ежегодно в Елабуге жертву приносят около 120 баранов, которых в основном привозят из Черемшанского района. Здесь их растят специально к мусульманскому празднику.

Забой животных к день празднования Курбан-байрама проводится в специально отведенном месте на территории Соборной мечети «Джамиг», а также в нижней части города – там приносят в жертву коров.

Напомним, Курбан-байрам в этом году приходится на 1 сентября.