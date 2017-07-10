Традиционно в фестивале принимают участие клубы авторской и бардовской песни, исполнители, авторы, творческие коллективы, туристские клубы, любители авторской песни. Участниками мероприятия могут стать как граждане России, так и граждане стран дальнего и ближнего зарубежья.

Ежегодно «ВДОХновение» собирает не менее 20 талантливых авторов. Сначала они выступают в Александровском саду, а самые лучшие будут петь в вечернем гала-концерте на Спасской ярмарке. Здесь же назовут имена победителей, а также обладателя Гран-при фестиваля. Завершится день праздничным костром.

Фестиваль авторской песни «ВДОХновение» в Елабуге пройдет 5 августа.