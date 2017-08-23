30 августа, в День республики, а также в День рождения города в Елабуге будет перекрыт ряд улиц. Об этом сообщили в ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативной группы ЕМР.

Праздничные мероприятии пройдут в Александровском саду, в Пионерском парке, на Шишкинских прудах и на стадионе «Молодежный». На территории стадиона состоится большой концерт, а также пройдет фестиваль фейерверков.

«Будет организовано перекрытие дорог на стадион «Молодежный» с 16.00 до 22.00 улиц Гассара, Набережная до памятника Шишкину И., выставлены посты ГИБДД, подъезд к стадиону будет осуществляться по пропускам. В местах проведения мероприятий будут использоваться возможности программного комплекса "Безопасный город", различные средства видеофиксации», – отметил заместитель начальника полиции МВД России по Елабужскому району Айдар Мухаметзянов.

В преддверии начала учебного года на заседании антитеррористической комиссии говорили о безопасности в школах. Так, с этого года для школ города планируется начать закупку металлорамок для усиления безопасности детей. Оборудование будет куплено за счет местного бюджета.