Сегодня во время делового обеда особой экономической зоны «Алабуга» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было заключено соглашение между Республикой Татарстан и госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» о реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству ПАН-прекурсора на территории ОЭЗ «Алабуга».

Подписи под документом поставили Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. В церемонии подписания также участвовал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ "Алабуга"» Тимур Шагивалеев, сообщает пресс-служба главы республики, ссылающаяся на материалы пресс-службы ОЭЗ.

Рустам Минниханов заметил, что за десять лет своего существования ОЭЗ «Алабуга» стала крупнейшей особой зоной промышленно-производственного типа России. Сейчас здесь зарегистрировано 55 резидентов, полноценно функционируют 22 современных предприятия. Еще четыре завода планируется запустить в текущем году. Всего на данный момент создано более 5,7 тыс. рабочих мест. Общий объем освоенных инвестиций равняется примерно 108 млрд рублей.

«Сегодня особая экономическая зона имеет все необходимое для нормальной работы: развитую инфраструктуру, таможенные возможности, налоговые преференции. Мы будем стараться сохранить данные приоритеты и впредь поддерживать наших партнеров», – подчеркнул он, обращаясь к участникам делового обеда.

Президент РТ отметил, что ГК «Росатом» является стратегическим партнером Татарстана. По его словам, существует опыт по реализации совместных проектов, есть планы по дальнейшему развитию сотрудничества по ряду направлений. «Реализация нового инвестиционного проекта позволит укрепить наше плодотворное взаимодействие», – добавил он.

ПАН-прекурсор является основным сырьем для производства углеродного волокна. Проектная мощность нового завода составляет 5 тыс. т в год с перспективой увеличения до 25 тыс. т. На начальном этапе должно быть создано 120 рабочих мест, при выходе на полную мощность число работников увеличится до 700 человек.

Стороны планируют начать строительство объекта в 2017 году и полностью реализовать его к 2020 году. Предлагаемая соглашением схема реализации проекта предполагает участие в проекте дочерней организации госкорпорации «Росатом» – АО «НПК «Химпроминжиниринг» (бренд UMATEX Group).

Общий объем инвестиций составит 6,9 млрд рублей, из которых 2,1 млрд вложит ОЭЗ ППТ «Алабуга». Она обеспечит площадку под строительство, возведение зданий и сооружений и обеспечение энергоресурсами на период эксплуатации. Росатом со своей стороны обеспечит проектирование, поставку технологий и дальнейшую эксплуатацию производства с инвестициями в 4,8 млрд рублей.

АО «НПК «Химпроминжиниринг» (бренд UMATEX Group) – управляющая компания дивизиона «Перспективные материалы и технологии» госкорпорации «Росатом». Цель ее создания – формирование рынка композиционных материалов в стране. Объединяет научно-исследовательский центр и предприятия по производству высокопрочных и высокомодульных углеродных волокон и тканей на их основе.