В ночь с 30 на 31 мая в домах Елабуги ожидается отключение холодного водоснабжения. Об этом сегодня на деловом вторнике заявил директор Департамента по водоснабжению и водоотведению ОЭЗ «Алабуга» Евгений Иванов.

Отключение будет только в ночное время, а именно с 23.00 до 5.00 31 мая, обещал руководитель. За это время коммунальщики должны устранить утечку воды на магистральном трубопроводе. «26 мая был выявлен порыв на магистральном трубопроводе диаметром 426 мм в районе старой автодороги М7. Объем потерь при порыве составил около 250 куб. м/час, вследствие чего31 мая г планируется отключение поврежденного магистрального водовода. Водоснабжение будет осуществляется по одному магистральному трубопроводу диаметром 530 мм», – отметил Евгений Иванов.

Из 325 км сетей водоснабжения 296 км находятся в ветхом состоянии, нуждаются в срочном ремонте и около половины канализационных труб города (из 159 км канализационных сетей 86 км – ветхие и требуют срочного ремонта).