4, 5 и 6 августа этого года во время проведения Спасской ярмарки в Елабуге пройдёт десятый всероссийский фестиваль колокольного звона, сообщает пресс-служба местного государственного музея-заповедника.

Ежегодно на фестиваль приезжают мастера-профессионалы, служители храмов, учащиеся и выпускники школ колокольного искусства. В нём участвуют не только звонари, но и фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах — колёсной лире и гуслях. В 2016-м на фестиваль приехали 76 звонарей из 32 городов России, Татарстана и Франции.

В этом году выступления будут проходить на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах, установленных на Шишкинских прудах. Кульминацией праздника станут традиционные звон-концерты на площади перед Спасским собором.