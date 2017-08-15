На прошедшей неделе продолжились работы по плановой замене трубопровода на улице Пролетарской (по так называемой «Дороге жизни»). В связи с этим, с 00:00 часов 14 августа по согласованию с Исполкомом города на 2 недели здесь прекращена подача горячей воды, сообщил на городской планерке главный инженер ЕПТС Ильнур Гатауллин. Несколько часов 10 августа не поступала горячая вода и в жилые дома 9 микрорайона в связи с устранением утечки.

Работниками тепловых сетей были завершены ремонтные работы на трубах отопления школы №11 поселка Тарловка, монтаж трубопровода по подвалу жилого дома №43 по улице Окружное шоссе в микрорайоне 4-1, укладка асфальтобетонного покрытия в микрорайоне Дивонский и благоустройство территорий после ремонта в микрорайонах 10 и 4-1.