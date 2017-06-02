Вчера во всех трех оздоровительных лагерях Елабуги стартовала первая смена. Детей приняли в «Юном строителе», «Космосе» и «Лесной сказке».

В этом году планируется, что в пригородных, пришкольных и палаточных лагерях Елабуги отдохнут 2,5 тыс. детей.

Традиционно в городе будут работать палаточные лагеря и мусульманский лагерь, а также лагерь «Интеллето» для одаренных детей на базе Елабужского института К(П)ФУ.

Также в этом году решилась проблема с водоснабжением в лагере «Лесная сказка»: здесь завершились масштабные ремонтные работы, стартовавшие в рамках республиканской программы в прошлом году.

Вчера же на базе многих школ города и района начались смены в пришкольных лагерях, где за лето отдохнут более 900 детей.