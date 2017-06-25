1 июля, в день празднования Сабантуя, на ипподроме Елабуги пройдут конные скачки. Всего планируется шесть заездов, сообщают организаторы.

Например, впервые на старт выйдут пони, они пробегут дистанцию в 200 м. Также запланированы заезды рысаков старшего возраста (1600 м), лошадей чистокровной верховой породы (1200 м), полукровных лошадей (2200 м), рысаков младшего возраста (1600 м). В скачках примут участие и рабочие лошади, которые пробегут дистанцию в 2200 метров.

Между заездами будет организованы показательные выступления по конкуру. Также воспитанники конно-спортивной школы «Кентавр» выступят на центральном майдане Сабантуя (стадион «Молодежный»).

Начало скачек – в 9 часов.