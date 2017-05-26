В Елабуге проверили качество организации горячего питания в школах города. Об этом сообщил начальник Управления образования исполкома района Ривал Зарипов.

По его словам, комиссия, в состав которой входят представители администрации школы, профсоюзного комитета и родители, результатами осталась довольна. Единственный недостаток в том, что школы нуждаются в обновлении столовой посуды.

«В связи с этим нами приято решение по закупке новой посуды для столовых школ и детских садов. Сегодня мы эту работу почти завершаем. Закупили тарелки, кружки, ложки и другую необходимую утварь для образовательных учреждений города и района», – отметил начальник Управления образования.

Всего на покупку посуды для школ и детских садов Елабуги местным бюджетом выделено 2 млн рублей.