В рамках проекта «Добрый маршрут» вчера в Елабугу приехали дети с ограниченными возможностями из удмуртского села Алнаши. Встречу организовала общественная детская организация «Планета добра».

Гости приехали для обмена опытом и с целью поближе познакомиться с «особенными» детьми Елабуги. В составе делегации – представители общества инвалидов, особенные дети и их родители. Всего же в Алнашском районе Удмуртии проживают более 110 детей и подростков с ограниченными возможностями. Как оказалось, в там нет специальной организации для детей-инвалидов.

Визит гостей из соседней республики стал продолжением проекта «Добрый маршрут», который реализуется в Елабуге уже на протяжении года. Завершилась творческая часть встречи награждением активистов, добрыми словами друзей «Планеты добра», чаепитием и совместной экскурсией по городу.