В Елабуге 7 июня завершились ремонтные работы на участке трубопровода между водозаборной станцией «Тураево» и станцией очистки воды. Как сообщили вчера в департаменте по водоснабжению и водоотведению ОЭЗ «Алабуга», теперь город имеет два независимых водовода: рабочий и резервный.

До ремонтных работ в случае аварии на одной из труб, как это было в 2012 году, весь город мог остаться без воды. ОЭЗ «Алабуга» выполнила свое обещание, и проблем с водой во время ремонта у жителей не было, вода в город поступала через параллельный менделеевский водовод. В то же время из-за того, что пропускная возможность водовода была ограничена, на время работ были отключена подача воды крупнейшим потребителям воды в особой экономической зоне. Заводам пришлось уйти на плановый ремонт. Теперь же водоснабжение резидентов ОЭЗ «Алабуга» восстановлено.

«7 июня работы на водоводе завершились. Никаких проблем не возникло. Разделение водовода на основной и резервный позволяет избежать перебоев с водой. В случае аварии на одном из них есть возможность переключиться на другой. Но это относится только к водоводу, который идет от водозабора станции очистки воды», – рассказал директор департамента по корпоративным вопросам ОЭЗ «Алабуга» Михаил Миронов.