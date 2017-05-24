Детский интеллектуально-оздоровительный лагерь «ИнтелЛето» в Елабуге в этом году распахнет свои двери для детей 1 июня. Здесь будут отдыхать дети от 7 до 15 лет. Специальная смена для талантливых и интеллектуально одаренных детей базируется в Елабужском институте КФУ.

«Отдых в летнем лагере – это не только позитивные эмоции, оздоровление организма и обретение новых друзей, но еще и возможность для получения новых знаний. В нашем лагере ребята узнают много интересного, чего даже нет в школьной программе. В этом и есть уникальность нашего лагеря», –отмечают организаторы.

Главная цель, которую преследуют авторы проекта «ИнтелЛето», – организация активного отдыха и разностороннего развития детей в процессе интеллектуально-творческой и спортивно-оздоровительной деятельности. Занятия ведут опытные преподаватели Елабужского института КФУ, а отрядными вожатыми каждый год становятся самые талантливые студенты, прошедшие специальную подготовку.

«Занятия образовательного блока (информатика, робототехника, занимательная математика, русский язык, физика, краеведение и др) будут проходить в первой половине дня в занимательной форме проводят опытные преподаватели нашего вуза. Во второй половине дня детей ждут творческие мастерские, игры, конкурсы, соревнования. Отрядными вожатыми как всегда станут наши лучшие студенты, прошедшие специальную подготовку», – говорят в вузе.