АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» сообщает об аварийном отключении электроэнергии на скважине «Совхозная» в связи с ремонтом ВЛ-10кВт. В связи с чем на 18 сентября запланирована приостановка подачи холодного водоснабжения. Работы будут проводится Елабужскими районными электрическими сетями с 11 до 17 часов.

Под отключение попадают:

ул. Тугарова 44, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 69а, 71;

пер.Карьерный 1;

ул.Карьерная 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54;

частный сектор ул. Тугарова;

пер.Карьерный;

ул.Карьерная.

После включения возможна мутность в воде.