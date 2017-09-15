АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» сообщает об аварийном отключении электроэнергии на скважине «Совхозная» в связи с ремонтом ВЛ-10кВт. В связи с чем на 18 сентября запланирована приостановка подачи холодного водоснабжения. Работы будут проводится Елабужскими районными электрическими сетями с 11 до 17 часов.
Под отключение попадают:
ул. Тугарова 44, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 69а, 71;
пер.Карьерный 1;
ул.Карьерная 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54;
частный сектор ул. Тугарова;
пер.Карьерный;
ул.Карьерная.
После включения возможна мутность в воде.