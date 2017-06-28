Сотрудники елабужского предприятия Ford Sollers отмечают очередное важное событие в истории завода - с конвейера сошел 30-тысячный двигатель.

Сход с конвейера приветствовали 135 сотрудников завода во главе с директором предприятия Бобом Мерфи, который поздравил собравшихся с выпуском юбилейного двигателя и подписал сертификат, свидетельствующий о достижении новой вехи в производстве.

Двигателестроительный завод Ford Sollers в Елабуге открылся в 2015 году. Производственные процессы на заводе включают механическую обработку коленчатого вала, головки блока и блока цилиндров, линию сборки, а также линию контроля качества.