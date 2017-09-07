Имя обладателя будет названо во время торжественных мероприятий 4 и 5 сентября, приуроченных ко Дню памяти поэта.

4 и 5 сентября в честь125-летия со дня рождения Марины Цветаевой в ее родном городе Елабуге пройдет День памяти и вручение внеочередной литературной премии имени поэта Серебряного века, анонсирует пресс-служба Министерства культуры РТ.

Мероприятия будут проводиться в Елабужском государственном музее-заповеднике и Елабужском институте Казанского федерального университета. Запланированы конкурс чтецов, цветаевский костер, выставка заслуженного деятеля искусств РТ В.Аршинова «Памяти Марины Цветаевой», публичные лекции и выступления лауреатов Литературной премии им.М.Цветаевой, а также моноспектакль ведущей актрисы театра имени Качалова (Казань), народной артистки РФ и РТ, лауреата Госпремии РТ им.Г.Тукая Светланы Романовой (Славутской) «Последний день».

Учрежденная Министерством культуры Республики Татарстан и Елабужским государственным музеем-заповедником внеочередная VIII Литературная премия им.М.Цветаевой будет вручена в присутствии лауреатов премии 2008 – 2016 годов.

Напомним, Мемориальный комплекс Цветаевой, в который входят Дом памяти, Литературный музей, могила поэта на Петропавловском кладбище, Покровский собор, Музей «Портомойня» и библиотека Серебряного века был создан при Елабужском государственном музее-заповеднике в 2002 году. Международные Цветаевские чтения проводятся здесь раз в два года.

Пять лет спустя, в 2007 году, для популяризации имени поэта и поощрения творчества литературоведов, биографов, переводчиков, работников музеев и театров, критиков, занимающихся изучением творческого наследия Цветаевой, была учреждена Литературная премия ее имени.