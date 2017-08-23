В Елабуге объявили операцию «Саранча». Об этом стало известно вчера, в ходе "делового вторника".

Операция никак не связана с уничтожением вредителя-насекомого. После себя саранча обычно ничего не оставляет. Вот так, ассоциативно размышляя, в Елабуге решили назвать операцию по скашиванию уличной травы.

Ее суть проста – все предприятия коммунального хозяйства вместе с представителями торговых объектов и учреждений города объединятся в борьбе с сорняками. С сегодняшнего дня в городе стартуют массовые средники и субботники по скашиванию травы.