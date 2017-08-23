35 тыс. жителей Елабуги и Елабужского района в этом году будут привиты против гриппа. Это 40 процентов от всего населения и почти на 5 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал главный врач Елабужской центральной районной больницы Шафкат Ахметзянов.

«Огромная просьба к жителям города, особенно к родителям, не поддаваться слухам о якобы вредности этой вакцины. Статистика вещь упрямая: Минздрав РТ озвучил, что за последние три года из всех летальных случаев среди детей и взрослых никто не был вакцинирован. Не нужно гадать и выдумывать: единственный действенный метод профилактики против гриппа – это вакцинация», – обратился к елабужанам Шафкат Ахметзянов.

Вакцина в город уже поступила. Одним из первых сегодня к прививочной кампании в Елабуге присоединился глава района Геннадий Емельянов. Эстафету перехватили и другие руководители.

По словам медиков, прививка бесплатная и ее можно сделать как в городской поликлинике, так и в ее филиалах, медиков могут пригласить к себе на место работы. «Мы с населением в течение предыдущих лет очень хорошо провели прививочную кампанию, и наш район избежал такой участи, как эпидемия гриппа. Я надеюсь на понимание населения и в этом году. Думаю, в этому году должны хорошо привиться и также избежать эпидемии гриппа», – поделилась заведующая городской поликлиникой Татьяна Лонская.

Традиционно пик заболеваемости ОРВИ и гриппом приходится на январь, но в этом году сезон прививок решили начать уже в августе. По словам главврача, так рано вакцинация в Елабуге стартует впервые.